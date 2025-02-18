Экономический спад: первые тревожные сигналы в России

Максим Решетников, глава Минэкономразвития, заявил о первых признаках охлаждения российской экономики. По его словам, начиная с ноября и декабря прошлого года, экономический рост стал менее стабильным, а в некоторых отраслях наблюдаются явные признаки замедления, сообщает Интерфакс.



Особенно заметно это в пищевой промышленности, химической отрасли, деревообрабатывающей сфере и отдельных сегментах машиностроения. Кроме того, объемы заказов у бизнеса сократились, что наглядно демонстрирует ситуация на автомобильном рынке, где из-за высоких процентных ставок значительно упали продажи легковых автомобилей и специализированной техники.

Решетников подчеркнул, что ужесточение денежно-кредитной политики, увеличение ключевой ставки и введение дополнительных макроэкономических ограничений привели к снижению объема кредитования, что негативно сказывается не только на потребительском спросе, но и на инвестициях, влияя тем самым на будущие производственные показатели.

Министр также отметил, что текущая экономическая ситуация оказывает давление на бюджетную политику. Повышение процентных ставок увеличивает расходы на обслуживание государственного долга и выполнение бюджетных обязательств, включая различные программы льготного кредитования.