Жителю Иркутской области придется заплатить 200 тысяч рублей за езду в нетрезвом виде

В Иркутской области оштрафовали 33-летнего жителя Бодайбинского района за управление автомобилем в состоянии опьянения и наказали материально. Подробности сообщает УФССП по региону.

Мужчину оштрафовали на 200 тысяч рублей и лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 1,5 года. При этом нарушитель не спешил возвращать деньги.

«Судебный пристав ознакомил должника с постановлением о возбуждении в отношении него исполнительного производства и разъяснил о возможности замены штрафа на иной вид наказания в случае неисполнения требований исполнительного документа», – пояснили в ведомстве.

Не желая для себя неблагоприятных последствий в виде замены наказания, мужчина перечислил всю сумму штрафа в полном объеме на необходимый счет.