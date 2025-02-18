ИНК и Фонд Марины Седых поддержат программу реабилитации для ветеранов ВОВ в Усть-Куте

Иркутская нефтяная компания (ИНК) и Фонд Марины Седых поддержат программу реабилитации для ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) в Усть-Кутском районе. Инициатива создания программы принадлежит мэру района Сергею Анисимову.

Проект рассчитан на ветеранов-участников войны, вдов участников ВОВ, тружеников тыла, детей войны и бывших узников концлагерей.

В рамках 14-дневной программы ветераны пройдут лечение на базе санатория «Усть-Кут», где им обеспечат проживание в благоустроенных номерах, пятиразовое питание, досуговые мероприятия. Специально для ветеранов в район приедет выездная бригада врачей Иркутской областной клинической больницы для проведения консультаций узких специалистов. ИНК и Фонд Марины Седых возьмут на себя расходы по проживанию, лечению в санатории и приезду врачей. Администрация района организует доставку ветеранов из отдаленных территорий.

ИНК и Фонд Марины Седых ежегодно оказывают поддержку ветеранам. Волонтеры компании доставляют продуктовые корзины, открытки и букеты ветеранам, детям войны и труженикам тыла в Усть-Куте, Усть-Кутском районе и Иркутске. Кроме того, компания и фонд направляют продуктовые наборы в Иркутскую областную общественную организацию содействия ветеранам образования. В праздничные дни сотрудники адресно поздравляют ветеранов-иркутян. Для жителей геронтологического центра в Марково организуются праздничные концерты и полевая кухня. В 2024 году Фонд Марины Седых также организовал реабилитационную программу для ветеранов БАМа, в рамках которой лечение прошли более 100 человек.