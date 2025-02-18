Высокие зарплаты в Иркутске: инженер-наладчик может зарабатывать до 250 тысяч рублей

Сервис SuperJob проанализировал 28 000 вакансий в городах с населением от 500 тысяч до 1 миллиона человек. В результате анализа были отобраны лучшие предложения февраля в Иркутске.

Самые привлекательные вакансии

1. Инженер-наладчик РЗиА — зарплата от 250 000 рублей. В обязанности входит монтаж и наладка релейной защиты и автоматики, обслуживание электрооборудования и высоковольтные испытания. Требуется допуск не ниже IV группы, опыт работы с электрооборудованием и знание технической документации.

2. Разработчик 1С ERP — зарплата от 180 000 до 250 000 рублей. Специалисту предстоит сопровождать и развивать системы на базе 1С: Предприятие 8.3, разрабатывать интеграции и проводить код-ревью. Необходим опыт программирования от 3 лет, знание клиент-серверной архитектуры и одной из конфигураций 1С WMS, TMS или ТОИР.

3. Программист 1С — зарплата от 150 000 до 200 000 рублей. В компании разработчику предстоит дорабатывать конфигурации 1С:Предприятие 8.3 (УТ 11.5), разрабатывать интеграции и оптимизировать бизнес-процессы. Требуется уверенное владение языком программирования 1С, знание клиент-серверной архитектуры и SQL-запросов.

4. Слесарь по ремонту-агрегатчик — зарплата от 150 000 рублей. В логистической компании специалист будет заниматься диагностикой, ремонтом и техническим обслуживанием грузового транспорта. Требуется опыт работы от 1 года, знание устройства автомобилей и навыки диагностики.

5. Стоматолог-терапевт и детский стоматолог — зарплата от 100 000 рублей. Современная клиника в центре Иркутска предлагает работу на новом оборудовании, официальное трудоустройство и обучение за счет компании. Требуется профильное образование, действующий сертификат и санитарная книжка, а также желание развиваться.

Кроме того, в феврале в топе наиболее интересных зарплатных предложений также значатся вакансии руководителей высшего и среднего звена, IT-специалистов, менеджеров по продажам и работе с клиентами, инженеров, водителей и квалифицированных рабочих. Эти данные подчеркивают высокий спрос на квалифицированных специалистов в различных отраслях в Иркутске.

Топ-5 высокооплачиваемых вакансий февраля. Иркутск