Новости

Туризм 2025, последние новости
ЦБ: В новогодние каникулы Байкал привлек туристов из Азии
Впервые на Байкале прошла Школа ледовых скульпторов
Гостиничный кризис: доходы растут, а рентабельность падает
Все материалы сюжета

Байкал и не только: Иркутская область предложила новые территории для туризма и инвестиций

В рамках проекта «Земля для туризма» в Иркутской области в 2024 году были выявлены 34 земельных участка и территории, которые могут быть использованы для развития туристической деятельности. По сравнению с 2023 годом, площадь таких территорий увеличилась почти в семь раз — с 53 гектаров до 351 гектара. В настоящее время общая площадь этих территорий составляет более 400 гектаров.

Иркутская область обладает уникальными природными объектами, такими как озеро Байкал, горные хребты Восточного Саяна и Хамар-Дабана, а также множеством исторических и культурных достопримечательностей. Это делает регион привлекательным для путешественников из разных уголков страны и мира.

Читайте также:

Укрепление рубля подстегнуло спрос россиян на зарубежные туры
18 февраля 2025
ЦБ: В новогодние каникулы Байкал привлек туристов из Азии
17 февраля 2025

По словам заместителя руководителя Управления Росреестра по Иркутской области Ларисы Михайловны Варфоломеевой, к лицам, занимающимся туристической деятельностью у нас в области, зачастую возникают вопросы у правоохранительных органов, когда выясняется, что базы отдыха и кемпинги строятся на непредназначенных для этого участках. Чтобы этого не происходило, в рамках проекта «Земля для стройки» участки проходят все необходимые предварительные проверки и согласования.

Найти участки для ведения туристического бизнеса можно с помощью сервиса «Земля для туризма» на сайте Национальной системы пространственных данных по ссылке: https://nspd.gov.ru/


/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Туризм 2025, последние новости":
Все материалы сюжета (1568)


Реклама на сайте

Грандстрой
Девелопер — это не тот, кто строит – Екатерина Прядко, «Грандстрой» (видео)
«Что это – кризис? Или возвращение к балансу?»
Сила – в команде
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес