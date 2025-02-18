Байкал и не только: Иркутская область предложила новые территории для туризма и инвестиций

В рамках проекта «Земля для туризма» в Иркутской области в 2024 году были выявлены 34 земельных участка и территории, которые могут быть использованы для развития туристической деятельности. По сравнению с 2023 годом, площадь таких территорий увеличилась почти в семь раз — с 53 гектаров до 351 гектара. В настоящее время общая площадь этих территорий составляет более 400 гектаров.

Иркутская область обладает уникальными природными объектами, такими как озеро Байкал, горные хребты Восточного Саяна и Хамар-Дабана, а также множеством исторических и культурных достопримечательностей. Это делает регион привлекательным для путешественников из разных уголков страны и мира.

По словам заместителя руководителя Управления Росреестра по Иркутской области Ларисы Михайловны Варфоломеевой, к лицам, занимающимся туристической деятельностью у нас в области, зачастую возникают вопросы у правоохранительных органов, когда выясняется, что базы отдыха и кемпинги строятся на непредназначенных для этого участках. Чтобы этого не происходило, в рамках проекта «Земля для стройки» участки проходят все необходимые предварительные проверки и согласования.

Найти участки для ведения туристического бизнеса можно с помощью сервиса «Земля для туризма» на сайте Национальной системы пространственных данных по ссылке: https://nspd.gov.ru/