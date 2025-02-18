Жители Приангарья держат на вкладах 349 млрд рублей

На 1 января 2025 года жители Приангарья держали на банковских вкладах 349 млрд рублей (без учета эскроу). Это на 23% больше по сравнению с предыдущим годом, сообщает пресс-служба Банка России.

В течение 2024 года ставки по вкладам значительно увеличились. Если в начале года банки предлагали открыть вклады в среднем под 14% годовых на срок до 1 года и 13% годовых свыше года, то к концу года ставки выросли до 21% и 19% годовых соответственно.

«Такому росту ставок по вкладам способствовала жесткая денежно-кредитная политика Банка России. Чтобы снизить инфляцию, ключевую ставку в 2024 году повышали несколько раз, и сейчас она составляет 21% годовых. Это охладило спрос на дорогие кредиты и привлекло вкладчиков. В свою очередь, охлаждение потребительской активности усиливает конкуренцию за покупателя и сдерживает цены. Все эти меры нужны, чтобы вернуть инфляцию к цели, — вблизи 4% — в 2026 году», — отметил управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.

Аналитики ВТБ прогнозируют стабильный рост объема рынка сбережений в России в 2025 году. Ожидается, что по итогам первого полугодия рынок сбережений превысит 60 трлн рублей, а к концу года вырастет на 21%, достигнув более 68 трлн рублей.