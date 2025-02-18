Новостройки против «вторички»: разрыв цен в Иркутске достиг 25%

Покупка строящегося жилья — это вложение в будущее, но зачастую оно оказывается дороже, чем уже готовая недвижимость на вторичном рынке. Эксперты портала «МИР КВАРТИР» проанализировали ситуацию в 70 городах России с населением более 300 тысяч человек, чтобы выяснить, насколько велика эта разница.

Оказалось, что в большинстве городов новостройки стоят дороже, чем «вторичка». В Иркутске этот разрыв составил 25,7%. Средняя стоимость квадратного метра в новостройке здесь составляет 169 тысяч рублей, в то время как на вторичном рынке — 134 тысячи рублей.

Наибольший разрыв в ценах наблюдается в Астрахани, где новостройки дороже на 87,8%. В Челябинске разница составляет 45%, в Перми — 43,3%, в Уфе — 41,1%, в Чите — 40,3%, в Новокузнецке — 39,2%, в Череповце — 36,7%, в Нижнем Новгороде — 36,6%, в Ленинградской области — 36%, в Тольятти — 33,7%.

В Москве новостройки оцениваются на 11,9% больше, чем «вторичка», в Подмосковье — на 27,4%, в Санкт-Петербурге — на 25,4%. В среднем по России квадратный метр жилья от застройщика дороже на 20,7%.

Павел Луценко, эксперт в области недвижимости, объясняет, что разрыв в ценах зависит от количества новостроек в городе и их качества. В городах, где новостроек много или их уровень не сильно отличается от вторичного фонда, разница будет ниже. А там, где наблюдается дефицит нового строительства или часть новостроек относится к классу «комфорт плюс» и «бизнес», разрыв будет выше.

Исследование также показало, что разрыв между «первичкой» и «вторичкой» увеличился за последние два года. Так, в 2023 году он составлял 13,5%. Впервые новостройки обогнали по ценам вторичный рынок в 2021 году, когда была введена льготная ипотека, и строящиеся дома начали стремительно дорожать.