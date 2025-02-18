МегаФон улучшил связь в городе золотодобыдчиков

Жителям Бодайбо стало комфортнее пользоваться мобильным интернетом четвертого поколения, цифровыми звонками и голосовой связью. Инженеры МегаФона построили дополнительную базовую станцию в черте города, за счёт чего расширили телеком-сеть и ускорили передачу данных в смартфонах местных жителей.

Бодайбо – город золотодобытчиков. Благородный метал добывают в этом районе более 170 лет. И тем, кто захочет полюбоваться таёжной красотой окрестностей Бодайбо придётся получить специальный пропуск у золотодобывающих компаний. Край дикий, самый распространённый вид транспорта – самолёты. На автомобиле преодолевать здешние ландшафты и расстояния непросто. А значит качественная мобильная связь на этой территории особенно важна.

МегаФон установил дополнительное телеком-оборудование в центре Бодайбо. Новая базовая станция, поддерживающая низкочастотные и высокочастотные диапазоны LTE, значительно повысила характеристики связи в городе.

«Мы расширили покрытие сети четвертого поколения в Бодайбо, что помогло снизить нагрузку с соседних базовых станций и увеличить скорости мобильного интернета. Востребованность качественной связи подтверждает статистика сотового оператора. В текущем году объем сгенерированного трафика по новой базовой станции составил около 11 ТБ, что равноценно просмотру абонентами 3 тысяч кинофильмов в хорошем качестве», – рассказал директор МегаФона в Иркутской области Евгений Белый.