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Больница в Иркутской области задолжала предпринимателям более 14 млн рублей

Киренская районная больница задолжала подрядным организациям более 14 млн рублей по госконтрактам. Подробности сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

По данным надзорного ведомства, что в 2023-2024 медучреждение заключило с юридическими лицами контракты и договоры на оказание услуг, выполнение работ, закупки товаров.

Подрядчики свои обязательство выполнили в полном объеме, а больница не оплатила их работу. В ситуацию пришлось вмешаться надзорному ведомству: главному врачу внесли представление, было возбуждено административное дело. После этого долги полностью погасили.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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