Подрядчика в Иркутской области оштрафовали за срыв сроков благоустройства

Компанию в Иркутской области привлекли к материальной ответственности за нарушение сроков благоустройства общественной территории. Подробности сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным надзорного ведомства, в 2024 году в рамках регионального проекта был заключен муниципальный контракт на создание универсальной площадки в поселке, его стоимость составила 1,8 млн рублей.

Подрядчик сорвал сроки благоустройства, потому в отношении него было возбуждено дело об административном правонарушении. В результате компанию оштрафовали на 46 тысяч рублей.