Финансирование ремонта дорог в Прианагрье в 2025 году увеличат на 3 млрд рублей

Иркутская область в 2025 году планирует потратить на ремонт дорог на 3 млрд рублей больше, чем в 2024-м. Работы проведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

«Нацпроект «Инфраструктура для жизни» является преемником нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Их общая задача – улучшать состояние транспортной системы, повышать комфорт и безопасность автодорог. В 2025 году на эти цели в Иркутской области из федерального, областного и местного бюджетов планируется направить 16,3 млрд рублей. Для сравнения, в 2024-м году было 13,4 млрд рублей», – прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов.

В Приангарье в нормативное состояние в этом году приведут 133 километра дорог регионального и 38 километров дорог местного значения, расположенных в крупных городах: Иркутске, Ангарске, Шелехове, Усолье-Сибирском, Черемхово и Братске, которые являются опорными территориями Иркутской области.

Ввести в эксплуатацию планируется 69 объектов. В числе крупных – участки трасс Тайшет – Чуна – Братск, Братск – Усть-Илимск, а также капитальный ремонт моста через реку Лену в Усть-Куте.