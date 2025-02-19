Olkhon Ice Fest 2025 открыл свои двери

15 февраля на льду Байкала, у побережья острова Ольхон, стартовал шестой Международный фестиваль-симпозиум Olkhon Ice Fest. Тема этого года — «О чем молчит лед». 13 мастеров из России, Беларуси и Китая, а также студенты художественных вузов из семи регионов России, создали километровую галерею из более 40 скульптур.

Фото Анны Диденко, предоставлено организаторами фестиваля

Министр культуры Иркутской области Олеся Полунина побывала среди первых посетителей и поделилась впечатлениями: «Техника "ледопластика" требует от автора не только мастерства, но и особого художественного взгляда. Это настоящее сотворчество природы и человека». Фестиваль развивается, включив в себя дискуссионные программы и обучение молодежи мастерству ледовой скульптуры.

В этом году в фестивале участвуют как «старожилы», такие как алтайский мастер Александр Парфенов и дуэт из Хабаровска Данила Цой и Алексей Тёкин, так и новички из Беларуси и Китая. Кстати, Olkhon Ice Fest—2025 стал первым мероприятием годов культуры России и Китая в Иркутской области, приняв мастеров из Поднебесной. Синь Хуань и Чжао Минли представляют Центр творческого дизайна и практики ледового и снежного искусства Харбинского педагогического университета. У всех людей есть стремление к красоте, считают скульпторы из Харбина, и искусство ледовой скульптуры может служить средством общения, средством обмена духовными ценностями для людей всего мира. В этом и есть смысл творчества.

Белорусские скульпторы Павел Леонов и Василий Тимашов, известные участники и призеры ледовых фестивалей, также присоединились к фестивалю. Команда мастеров исследовала местные легенды и природу Байкала, создав целостную концепцию площадки фестиваля.



Отдельный зал ледовой галереи представляет работы участников Школы ледовой скульптуры. Молодые скульпторы из ведущих вузов России, вдохновленные атмосферой Ольхона, создали свои первые скульптуры, работая не только со льдом, но и с природными материалами.

Международный фестиваль ледовой скульптуры Olkhon Ice Fest — это событие, ради которого стоит посетить Байкал и Ольхон. Ни слова, ни фотографии не смогут передать всю ледяную красоту, созданную скульпторами и природой. Просто приезжайте и убедитесь сами!

Справка: Olkhon Ice Fest — это Международный фестиваль-симпозиум ледовой скульптуры, открытая площадка для зрителей и гостей. В течение нескольких недель работы фестиваля все желающие смогут насладиться галереей ледяных скульптур и почувствовать единение творческих идей и природы озера Байкал. Olkhon Ice Fest—2025 проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.