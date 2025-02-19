Olkhon Ice Fest 2025 открыл свои двери

15 февраля на льду Байкала, у побережья острова Ольхон, стартовал шестой Международный фестиваль-симпозиум Olkhon Ice Fest. Тема этого года — «О чем молчит лед». 13 мастеров из России, Беларуси и Китая, а также студенты художественных вузов из семи регионов России, создали километровую галерею из более 40 скульптур.
Министр культуры Иркутской области Олеся Полунина побывала среди первых посетителей и поделилась впечатлениями: «Техника "ледопластика" требует от автора не только мастерства, но и особого художественного взгляда. Это настоящее сотворчество природы и человека». Фестиваль развивается, включив в себя дискуссионные программы и обучение молодежи мастерству ледовой скульптуры.
В этом году в фестивале участвуют как «старожилы», такие как алтайский мастер Александр Парфенов и дуэт из Хабаровска Данила Цой и Алексей Тёкин, так и новички из Беларуси и Китая. Кстати, Olkhon Ice Fest—2025 стал первым мероприятием годов культуры России и Китая в Иркутской области, приняв мастеров из Поднебесной. Синь Хуань и Чжао Минли представляют Центр творческого дизайна и практики ледового и снежного искусства Харбинского педагогического университета. У всех людей есть стремление к красоте, считают скульпторы из Харбина, и искусство ледовой скульптуры может служить средством общения, средством обмена духовными ценностями для людей всего мира. В этом и есть смысл творчества.
Белорусские скульпторы Павел Леонов и Василий Тимашов, известные участники и призеры ледовых фестивалей, также присоединились к фестивалю. Команда мастеров исследовала местные легенды и природу Байкала, создав целостную концепцию площадки фестиваля.
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Отдельный зал ледовой галереи представляет работы участников Школы ледовой скульптуры. Молодые скульпторы из ведущих вузов России, вдохновленные атмосферой Ольхона, создали свои первые скульптуры, работая не только со льдом, но и с природными материалами.
Международный фестиваль ледовой скульптуры Olkhon Ice Fest — это событие, ради которого стоит посетить Байкал и Ольхон. Ни слова, ни фотографии не смогут передать всю ледяную красоту, созданную скульпторами и природой. Просто приезжайте и убедитесь сами!
Справка: Olkhon Ice Fest — это Международный фестиваль-симпозиум ледовой скульптуры, открытая площадка для зрителей и гостей. В течение нескольких недель работы фестиваля все желающие смогут насладиться галереей ледяных скульптур и почувствовать единение творческих идей и природы озера Байкал. Olkhon Ice Fest—2025 проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.