S7 Airlines увеличила на 8% объёмы перевозок через Иркутск в 2025 году

S7 Airlines продолжает активно развивать региональные перевозки в обход Москвы, делая акцент на удобстве расписания рейсов для стыковок в сибирских хабах. В 2025 году авиакомпания наращивает объёмы перевозок и расширяет список новых направлений.

«S7 Airlines активно развивает свою маршрутную сеть, особенно в таких ключевых регионах, как Новосибирск, Иркутск и Владивосток, последовательно увеличивая объёмы перевозок в нашем родном сибирском регионе. Эти города играют важную роль в экономическом и социальном развитии Сибири и Дальнего Востока, поэтому наша задача – и в дальнейшем наращивать присутствие в регионах, обеспечивая бесперебойность перевозок», - комментирует Игорь Веретенников, директор по стратегии S7 Group.

Так, в январе через Толмачёво было перевезено 477 тысяч пассажиров – это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из Новосибирска авиакомпания запустила рейсы по пяти новым направлениям (Алматы, Астана, Усть-Каменогорск, Фергана, Бангкок), а также почти удвоила объём перевозок в такие популярные туристические направления, как Дубай, Стамбул и Пекин. Число трансферных пассажиров, путешествующих через Толмачёво в другие пункты назначения, выросло на 13%.



С начала 2025 года Иркутский аэропорт принял 152 тысячи пассажиров S7 Airlines – это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из Иркутска были открыты рейсы в Шанхай, Гуанчжоу, Пхукет, а наибольший рост перевозок зафиксирован в Пекин, Братск и Читу.