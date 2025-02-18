Эр-Риядские договоренности: о чем договорились РФ и США в ходе встречи

Представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс и Госсекретарь США Марко Рубио подвели итоги сегодняшней встречи делегаций России и США в Эр-Рияде, сообщает Reuters. Выбрали девять главных тезисов.

По словам Тэмми Брюс, в ходе переговоров стороны договорились:



1. Создать механизм консультаций для устранения препятствий в двусторонних отношениях и нормализации работы дипломатических представительств.

2. Организовать команды для работы над прекращением конфликта на Украине, чтобы найти прочное и устойчивое решение, приемлемое для всех сторон.

3. Заложить основу для будущего сотрудничества по геополитическим вопросам, а также по экономическим и инвестиционным возможностям, которые могут возникнуть после успешного завершения конфликта на Украине.

4. Брюс также подчеркнула, что для разрешения украинского конфликта необходимо продолжительное взаимодействие, а не одна встреча. Москва и Вашингтон будут изучать возможности сотрудничества в будущем по вопросам взаимных геополитических интересов.



В свою очередь Госсекретарь США Марко Рубио заявил:

5. США и РФ договорились сохранить прежнюю численность персонала в посольствах в Вашингтоне и Москве.

6. Урегулирование конфликта на Украине будет сложной задачей, требующей уступок от всех сторон.

7. При успешном разрешении украинского конфликта у США и России откроется значительный потенциал для развития сотрудничества.

8. Россия выразила готовность серьезно обсуждать украинский кризис.

9. Все стороны, включая Европейский Союз, должны участвовать в урегулировании конфликта на Украине.