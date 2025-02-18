11-летняя девочка упала с высоты на скалодроме в Иркутске: тренера осудят

Тренера скалолазного клуба в Иркутске осудят за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Подробности сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, в сентябре 2024 года тренер-инструктор при проведении персонального занятия на скалодроме «Панорама» не убедилась в безопасности своей 11-летней подопечной. При выполнении упражнения женщина не организовала крепление к страховочной системе.

Девочка забралась на высоту без спецоборудования и, оттолкнувшись от стенда, чтобы спуститься вниз, упала с семиметровой высоты. Пострадавшую госпитализировали с различными переломами.

В отношении 54-летней тренера возбуждено уголовное дело. В соответствии с законодательством ей грозит штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы до 5 лет или лишение свободы на срок до 6 лет.

Напомним, ранее после занятия в этом же скалодроме погиб человек. Во время следствия было установлено, что в организации в качестве страховочных тросов использовались канаты, которые не годятся для этих целей. Кроме того, их проверка проходилась с нарушением существующих требований. Владельца и техника спортобъекта отправили на принудительные работы.