Аналитики предсказывают разворот рубля

Сильный рубль удивил многих на фоне начавшихся переговоров между Россией и США, но аналитики БКС Мир инвестиций предупреждают о возможном развороте и девальвации до 95–100 рублей за доллар в ближайшие месяцы. Эксперты считают, что быстрое укрепление рубля является избыточной реакцией на новости.

Причины ожидания девальвации рубля:

1. Фундаментальная основа: Значительных изменений в чистом экспорте и движении капитала не ожидается даже при мировом соглашении. Снятие санкций, если и произойдет, будет долгосрочным процессом, поэтому рост экспорта маловероятен. Импорт также останется под давлением из-за слабого спроса и экономики на фоне высоких ставок.

2. Движение капитала: Не ожидается значительного роста инвестиций в Россию. Хотя некоторые компании могут вернуться, это будет скорее разовым событием, чем устойчивым трендом. Глобальные геополитические риски продолжают оказывать давление на финансовые потоки.

Аналитики БКС сохраняют прогноз курса на конец года на уровне 106,3 рубля за доллар, что близко к консенсусу в 108 рублей за доллар.