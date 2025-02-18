Названо количество выпускников иркутских вузов, которые остаются работать в регионе

Большинство выпускников вузов Иркутской области остаются работать в регионе – соответствующий вывод сделан по итогам прошлого года. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

Количество выпускников вузов в 2024 году составило 10708 человек, из них 8084 человека были трудоустроены. 87% молодых специалистов после окончания вуза остались работать в пределах Приангарья, остальные 13% – отправились в другие регионы.

«Несмотря на положительную динамику, нам есть над чем работать. Важно не только найти решения, как заинтересовать 13% остаться жить и работать в родном регионе, но и понять причины оттока. Этим вопросам уделим отдельное внимание на очередном заседании совета [по развитию региональной системы высшего образования]», – прокомментировал губернатор Игорь Кобзев.