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Переговоры в Эр-Рияде: Трамп разочарован позицией Киева и требует выборов на Украине

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал переговоры между российской и американской делегациями в Эр-Рияде как «очень хорошие». Он выразил уверенность в том, что соглашение об урегулировании конфликта между Россией и Украиной будет достигнуто, отметив, что российская сторона стремится прекратить «дикое варварство», сообщает РБК.

Однако Трамп заявил, что разочарован позицией Украины, которую не пригласили на переговоры. Президент Владимир Зеленский накануне сказал, что Украина не признает итогов этой встречи, а до этого призывал Запад не вести переговоры без участия Киева. Трамп подчеркнул, что Украина должна провести выборы, чтобы получить место за столом переговоров. Президент США отметил, что ситуация в Украине, а не Россия, подталкивает Киев к выборам, добавив, что рейтинг Зеленского упал до 4%.

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Ранее о нелегитимности Зеленского, срок полномочий которого истек в мае прошлого года, говорил президент России Владимир Путин. «Вести переговоры можно с кем угодно, но подписывать финальный документ – только с легитимной властью», – заявил Путин.

Переговоры в Саудовской Аравии прошли 19 февраля, с участием представителей обеих стран. Москва и Вашингтон договорились создать команды для работы по урегулированию и заложить основу для будущего сотрудничества. Встречу назвали «монументальным шагом к миру», и обе стороны положительно оценили ее итоги. Трамп также не исключил возможность встречи с Владимиром Путиным до конца февраля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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