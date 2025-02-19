Жители Иркутской области начали искать работу

Интерес к новой работе и подработкам в регионе вырос почти на 40%. Об этом сообщает рекрутинговый сервис hh.ru.

На рынок труда Иркутской области вышли и обновили свои резюме более 80 тыс. местных соискателей. По сравнению с началом 2024-го, желание людей найти новую работу или подработку в регионе выросло в этом году сразу на 37%.

Любопытно, что самый заметный рост интереса к работе зафиксирован в автосфере, причем это самые разные соискатели: и автомеханики, и автослесари, и специалисты по продажам в автобизнесе.

Количество открытых и обновленных резюме в этом направлении увеличилось более чем в полтора раза (+80% резюме в январе 2025 к январю 2024). Второе место по желанию найти или поменять работу заняли специалисты из транспортно-логистического направления (+54% резюме).

Третье место по активности в поисках работы делят соискатели сразу из двух сфер – туризм, гостиницы и рестораны, а также рабочие. Активность специалистов из этих профобластей выросла на 49% и 50%, соответственно. Близко к ним оказались соискатели из сферы продаж и обслуживания клиентов: они стали на 37% чаще искать работу.