112 000 га под вопросом: Иркутск требует пересмотра статуса земель Прибайкальского нацпарка

Правительство Иркутской области направило запрос в Конституционный суд (КС) с просьбой проверить соответствие постановления Совета министров РСФСР 1986 года о создании Прибайкальского национального парка Конституции РФ. Основной вопрос связан с неопределенным правовым статусом 112 000 га сельскохозяйственных земель Ольхонского, Слюдянского и Иркутского районов, которые сейчас входят в состав парка, сообщают "Ведомости".

КС принял запрос к рассмотрению. Обращение от имени региона подал первый вице-губернатор и глава правительства Иркутской области Константин Зайцев. В документе отмечается, что в границах национального парка действуют строгие ограничения на хозяйственную деятельность. Например, разрешено выделение участков под строительство рекреационных и туристических объектов, но индивидуальная застройка и досуговые объекты запрещены. В Ольхонском районе, где проживает более 10 000 человек, это создает проблемы с приобретением, использованием и защитой прав на земельные участки. Похожие проблемы возникают и в Иркутском, и Слюдянском районах. Согласно статье 27 Земельного кодекса, участки, занятые федеральными нацпарками, считаются изъятыми из оборота, что также затрагивает права граждан, владеющих земельными участками.

В жалобе указывается, что постановление Совмина и последующие нормативные акты не уточнили режим эксплуатации сельхозземель парка, ограничившись указанием на то, что производственная деятельность должна осуществляться на основе научно обоснованных систем земледелия и животноводства, не противоречащих задачам нацпарка.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Тен, избранный от Иркутской области, считает, что проблему можно решить либо через исключение ряда земель из состава Прибайкальского нацпарка, либо через законодательное урегулирование существующих коллизий. Его коллега Александр Якубовский, также представляющий Иркутскую область в Госдуме, солидарен с ним, подчеркивая, что ограничения на строительство социальной инфраструктуры и жилья для молодых семей создают серьезные проблемы для местных жителей, которые веками занимались сельским хозяйством в этих районах.