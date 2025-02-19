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Откат российского рынка акций после 40% роста за два месяца

Российский рынок акций во вторник попытался продолжить рост, и индекс МосБиржи достиг девятимесячного максимума в 3360 пунктов. Однако вскоре последовал откат, и индекс закрылся на уровне 3258 пунктов, снизившись на 1,5%.

Главным фактором, влияющим на динамику рублевых активов, остается геополитическая ситуация. В Саудовской Аравии прошли переговоры между российской и американской делегациями, в ходе которых обсуждалось восстановление двусторонних отношений и возможные переговоры по украинскому урегулированию.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа обсуждалась, но в ближайшее время не состоится. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон договорились запустить процесс украинского урегулирования. Также появилась информация о назначении группы российских представителей для работы с США по украинской проблематике.

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Между тем, представитель ЕС сообщил, что санкции не будут отменены, даже если это сделают США, и планируется введение 16-го пакета антироссийских мер.

Эксперты БКС Мир инвестиций отмечают, что осознание сложности переговорного процесса провоцирует многих сократить позиции в акциях, особенно на фоне быстрого роста индекса МосБиржи на 40% за два месяца.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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