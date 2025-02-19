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Конец хаоса квитанций? Минстрой предложил ввести единую платежку ЖКХ

Минстрой России предложил ввести единый платежный документ за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) по всей стране. Глава ведомства Ирек Файзуллин считает, что необходимо упразднить прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями и ввести единую платежку, а также единый оператор по сбору средств в каждом регионе, сообщает ТАСС.

«Лично мое мнение: должна быть единая платежка, единый оператор в регионе по сбору средств и не должно быть прямых договоров с ресурсоснабжающими компаниями», — заявил Файзуллин на заседании комитета Госдумы по ЖКХ.

Эксперты отмечают, что в некоторых регионах собственники получают несколько отдельных квитанций: за капитальный ремонт, за электроэнергию и за другие услуги. Минстрой предлагает ввести единую платежку для граждан, что может упростить процесс оплаты. Однако остается вопрос, как объединить счета за капремонт, которые приходят на квартиру, и счета за коммунальные услуги, которые выставляются персонально на собственника.

Ранее Минстрой обсуждал возможность создания единого платежного документа за ЖКУ с использованием индивидуальных и общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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