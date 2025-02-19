Россия и США оценили переговоры в Эр-Рияде: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: стороны оценили российско-американские переговоры в Эр-Рияде, Трамп прокомментировал возможность встречи с Путиным в феврале, Марко Рубио – снятие санкций против РФ, а в Иркутской области открылся один из самых масштабных фестивалей. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Оценка переговоров

Переговоры российской и американской делегаций состоялись в Эр-Рияде. Стороны оценили их результаты. Россия отметила, что разговор был полезным, представители «не только слышали, но и слушали друг друга». Президент США Дональд Трамп назвал их «очень хорошими» и выразил уверенность, что соглашение об урегулировании ситуации между РФ и Украиной может быть достигнуто.

Встреча Путина и Трампа

Также глава США допустил встречу с Владимиром Путиным уже в этом месяце: «возможно» – ответил он на соответствующий вопрос журналистов. Встреча лидеров обсуждалась и на российско-американских переговорах в Эр-Рияде 18 февраля, но, по мнении российской стороны, она вряд ли состоится на следующей неделе, поскольку для нее нужно «создать условия».

Санкции против РФ

Госсекретарь США Марко Рубио, который участвовал в российско-американских переговорах, заявил союзникам Соединенных Штатов в Европе о том, что американские санкции против РФ останутся в силе по меньшей мере до заключения соглашения по Украине. Ранее главы внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии и Франции, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности были проинформированы о переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Olkhon Ice Fest открылся

На льду Байкала, у побережья острова Ольхон, стартовал Международный фестиваль-симпозиум Olkhon Ice Fest. Тема этого года – «О чем молчит лед». 13 мастеров из России, Беларуси и Китая, а также студенты художественных вузов из семи регионов России создали километровую галерею из более 40 скульптур. Работы выполнены в технике ледопластика. Увидеть их гости смогут до середины марта.

Больше денег на дороги

Иркутская область в 2025 году планирует потратить на ремонт дорог на 3 млрд рублей больше, чем в 2024-м: 16,3 млрд рублей из федерального, областного и местного бюджетов. В нормативное состояние приведут 133 километра дорог регионального и 38 километров дорог местного значения в Иркутске, Ангарске, Шелехове, Усолье-Сибирском, Черемхово и Братске в рамках нацпроекта.