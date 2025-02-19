РСПП предлагает проводить ежегодную индексацию НДФЛ

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) подготовил предложения по фискальной политике, включая ежегодную индексацию порогов дохода для повышенной ставки НДФЛ (15–22%). РСПП предлагает ориентироваться на индекс-дефлятор, устанавливаемый Минэкономразвития, чтобы корректировать ставки с учетом инфляции. Этот пункт вошел в проект резолюции по итогам налогового форума, сообщают "Ведомости".

С 2025 года доходы до 2,4 млн руб. в год будут облагаться по ставке 13%, от 2,4 до 5 млн руб. — 15%, от 5 до 20 млн руб. — 18%, от 20 до 50 млн руб. — 20%, а свыше 50 млн руб. — 22%. Налог будет взиматься только с части дохода, превышающей установленный порог. По данным Минфина, изменения затронут около 3% трудоспособного населения, то есть около 2,5 млн человек.

Применение индекса-дефлятора позволит увеличить пороги дохода, при которых применяются повышенные ставки НДФЛ, что предотвратит рост налоговой нагрузки из-за инфляции. Например, при росте цен на 9%, пороги будут составлять: до 2,616 млн руб. — 13%, от 2,616 до 5,45 млн руб. — 15%, от 5,45 до 21,8 млн руб. — 18%, от 21,8 до 54,5 млн руб. — 20%, а свыше 54,5 млн руб. — 22%.

Однако, как отмечает партнер Б1 Марина Белякова, большинство «порогов» в налоговом кодексе не индексируются регулярно. Если индексация не будет введена, под повышенное налогообложение могут попасть не только представители среднего класса, но и другие категории граждан, считает партнер налоговой практики ТеДо Карина Худенко.