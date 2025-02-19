Новости

Туризм 2025, последние новости
Термальный комплекс и трассы для тюбинга построят на Байкале
Поток туристов в Иркутскую область увеличился на 10%
112 000 га под вопросом: Иркутск требует пересмотра статуса земель Прибайкальского нацпарка
Все материалы сюжета

РСПП предлагает ввести семейное налогообложение: как это повлияет на многодетные семьи?

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) представил предложения по реформированию налоговой системы, включая введение семейного налогообложения, сообщают "Ведомости".

Читайте также:

Новостройки против «вторички»: разрыв цен в Иркутске достиг 25%
18 февраля 2025
Спрос на новостройки в Москве вырос на 29%
17 февраля 2025

Этот механизм предполагает расчет НДФЛ с учетом семейного статуса налогоплательщика, наличия иждивенцев и других факторов. Например, если в семье работают оба супруга, а у них есть двое несовершеннолетних детей, доход родителей суммируется и делится на четверых. Таким образом, государство учитывает распределение доходов в семье и применяет соответствующую ставку налога.

Заместитель директора направления «Социальные проекты» Агентства стратегических инициатив Григорий Сайфуллин подчеркнул, что внедрение семейного налогообложения необходимо для стимулирования многодетности в России. Он отметил, что женщины в возрасте 30–39 лет часто сталкиваются с материальными барьерами, такими как низкий доход и отсутствие жилья, что мешает им рожать больше детей. По его мнению, налоговые условия должны быть пересмотрены, чтобы создать благоприятные условия для рождения детей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Льготная ипотека 2025, последние новости ":
Все материалы сюжета (948)


Реклама на сайте

Грандстрой
Девелопер — это не тот, кто строит – Екатерина Прядко, «Грандстрой» (видео)
«Что это – кризис? Или возвращение к балансу?»
Сила – в команде
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес