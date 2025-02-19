РСПП предлагает ввести семейное налогообложение: как это повлияет на многодетные семьи?

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) представил предложения по реформированию налоговой системы, включая введение семейного налогообложения, сообщают "Ведомости".

Этот механизм предполагает расчет НДФЛ с учетом семейного статуса налогоплательщика, наличия иждивенцев и других факторов. Например, если в семье работают оба супруга, а у них есть двое несовершеннолетних детей, доход родителей суммируется и делится на четверых. Таким образом, государство учитывает распределение доходов в семье и применяет соответствующую ставку налога.

Заместитель директора направления «Социальные проекты» Агентства стратегических инициатив Григорий Сайфуллин подчеркнул, что внедрение семейного налогообложения необходимо для стимулирования многодетности в России. Он отметил, что женщины в возрасте 30–39 лет часто сталкиваются с материальными барьерами, такими как низкий доход и отсутствие жилья, что мешает им рожать больше детей. По его мнению, налоговые условия должны быть пересмотрены, чтобы создать благоприятные условия для рождения детей.