Разработана первая российская вакцина против дифтерии, столбняка и коклюша для взрослых

Холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех разработал первую российскую комбинированную вакцину против дифтерии, столбняка и коклюша для взрослых. Препарат уже прошел клинические исследования, сообщают с пресс-службе "Ростеха". Вакцина представлена на регистрацию в Минздрав РФ в соответствии с правилами ЕАЭС.

Вакцина аАКДС-М содержит уменьшенные дозы дифтерийного и столбнячного анатоксинов, а также бесклеточный коклюшный компонент, что делает ее подходящей для ревакцинации взрослых старше 18 лет. Исследования проводились на базе 10 научных центров с участием 436 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет.

После регистрации и запуска в серийное производство, вакцину планируется внедрить в клиническую практику. Производство будет осуществляться на заводе в Перми.

Заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Александр Назаров подчеркнул, что в условиях санкционных ограничений активно разрабатываются вакцины, которые ранее производились только зарубежными компаниями. Импортозамещающие вакцины уже зарекомендовали себя в борьбе с корью, краснухой, паротитом, менингитом, гриппом и другими инфекциями. Ростех продолжает работать над новыми вакцинами для достижения технологического суверенитета.

По данным Роспотребнадзора, в 2023 году заболеваемость коклюшем в России достигла максимума за 30 лет, что связано с недостаточным уровнем вакцинации. Вакцинация также является ключевым условием контроля за дифтерией и столбняком.