Банкротства региональных застройщиков начались в России

С трудностями могут столкнуться субъекты, где больше всего нераспроданного жилья. Об этом пишет газета «Известия».

С начала года несколько строительных компаний в России столкнулись с банкротством. В Ростове-на-Дону СК «Донстрой» признана банкротом из-за долга Сбербанку в 11 млн рублей. В том же регионе ООО «СТЭК» не смогла вернуть 39 млн рублей кредиторам. В Екатеринбурге на грани банкротства оказался застройщик «Стройпроект Групп», связанный с проектом на 850 млн рублей. В Чувашии компания «Регионстрой» не смогла выплатить 42,6 млн рублей, а во Владимирской области ЖК «Поколение» оставила без квартир около 600 дольщиков.

О банкротствах среди застройщиков в этом году ранее предупреждали в ДОМ.РФ, где указывали на высокие объемы нераспроданного жилья.

Как сказали «Известиям» в организации, ссылаясь на оценку Аналитического центра ДОМ.РФ, массовых банкротств девелоперов на рынке не будет. А вот отдельные неэффективные компании, использовавшие не до конца продуманную финансово-экономическую модель, могут столкнуться с трудностями.

Там также отметили, что о состоянии рынка можно судить по ключевому показателю – соотношению спроса и предложения. Объекты с вводом в этом году уже распроданы более чем наполовину, а в следующем году – более чем на четверть. Показатели ежемесячно растут и характеризуют рыночную ситуацию в целом по России как сбалансированную, пояснили в ДОМ.РФ.

– Рынок продолжит жить. Несомненно, ряд компаний – думаю, 10% от общего числа – будут ждать потрясения, но вала банкротств мы не увидим. Как специалисты, прошедшие 25 лет на рынке жилищного строительства, мы сегодня можем предугадать, у каких проектов, застройщиков могут возникнуть сложности, – завил в интервью Газете Дело основатель группы компаний «ВостСибСтрой» Виктор Ильичев.