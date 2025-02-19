Банк Уралсиб стал партнером городского конкурса «Вперёд, мальчишки!» в Междуреченске

18 февраля во Дворце культуры «Распадский» Междуреченска Кемеровской области прошел городской конкурс «Вперёд, мальчишки!», организатором выступил МБУК ДК «Распадский», партнером стал Банк Уралсиб.

В конкурсе приняли участие 6 детских садов Междуреченска, воспитанники которых участвовали в нескольких конкурсах, продемонстрировали свой творческий потенциал и таланты. Представитель Банка Уралсиб принял участие в работе жюри, которое отметило каждого участника конкурса и определило победителей. Конкурс направлен на развитие культуры детского творчества, выявление талантливых детей, а также расширение и укрепление творческих связей между учреждениями культуры города Междуреченска.

«Банк Уралсиб поддерживает в Кузбассе различные культурные, спортивные и образовательные проекты. В Междуреченске в прошлом году мы стали партнерами благотворительного концерта «Довоюй, родной!», где в исполнении творческих коллективов прозвучали патриотические песни и стихи о Родине и родном крае, были показаны хореографические постановки и выступления танцевальных ансамблей. Банк и в дальнейшем собирается продолжить поддержку таких проектов», — отметил Управляющий дополнительным офисом «Междуреченский».