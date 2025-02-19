Поток туристов в Иркутскую область увеличился на 10%

Рост числа туристов зафиксировали в Иркутской области. Подсчеты выполнены по итогам 2024 года. Подробности рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«За 2024 год поток туристов увеличился более чем на 10 % по сравнению с предыдущим периодом. И наша задача – создать условия для развития цивилизованного отдыха. Это крайне необходимо для сохранения Байкала», – отметил глава Приангарья.

Он пояснил, что для достижения этой цели в настоящее время совместно с региональным минэком прорабатывается вопрос расширения особой экономической зоны и привлечения новых резидентов. Кроме того, правительство области ведет активную работу по созданию обеспечивающей инфраструктуры на этой территории.