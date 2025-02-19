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Термальный комплекс и трассы для тюбинга построят на Байкале
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Термальный комплекс и трассы для тюбинга построят на Байкале

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Три новых инвестора получили статус резидента особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала» в городе Байкальске. Они реализуют несколько проектов на 1,7 млрд рублей до 2028 года, сообщает пресс-служба правительства региона.

Компания «Горы Байкала» намерена построить в Байкальске гостевые дома, ресторан, банный комплекс и организовать тюбинг. ООО «Байкалсиб» возведет гостевые дома, апарт-отель и СПА-комплекс. «Байкальска шишка» запланировала строительство гостевых домов с банкетным залом и термальным комплексом. Реализация этих проектов позволит создать дополнительно 224 номера.

Итого теперь в ОЭЗ насчитывается 29 резидентов, которые в общем вложат в развитие туристической инфраструктуры Иркутской области более 26 млрд рублей. Планируется создание более тысячи новых рабочих мест.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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