Индекс лояльности покупателей «Слаты» остается высоким

По итогам 2024 года индекс лояльности покупателей (NPS) составил 37%, притом, что средний по рынку – 33%.

Как отметили в сети, покупатели продемонстрировали потребительский оптимизм за 2024 год: стали чаще баловать себя, а трафик в супермаркеты вырос на 3,5%. Сеть серьезно относится к лояльности покупателей, проводя ценовые промо и работая с ассортиментом, а дополнительным фактором притяжения становятся эмоциональные акции: фестивали, акции с обменом фишек на игрушки для детей, геймификация.

– 2024 год стал для сети супермаркетов очень успешным. Особенно радует, что уже несколько лет продолжается активный приток трафика. Это означает, что «Слата» была и остается любимым супермаркетом для многих жителей нашего региона, – рассказала Елена Генералова, директор по маркетингу сети «Слата». – Мы очень любим наших покупателей и всегда стараемся удивлять и радовать их. Один из факторов, которые всегда отмечают и любят посетители «Слаты», – ежегодные акции лояльности. Они направлены на наших маленьких покупателей. Именно для детей создаются новые коллекции, но, как показала практика, взрослые тоже с огромным удовольствием их собирают. В прошлом году у нас вышла коллекция игрушек-птичек «Веселые друзья», а теперь это будет музыкальная группа из кукол.

С 19 февраля по 22 апреля во всех супермаркетах «Слата» появится новая коллекция игрушек под названием «Ай Долс» – это семь необычных кукол с разными характерами, но объединенных общей страстью к музыке.

Каждый герой обладает уникальным музыкальным талантом, который дополняет остальных членов группы, поэтому можно стать обладателем наиболее понравившегося героя, а также собрать всю коллекцию. Механика акции простая и привычная: необходимо собирать фишки за покупки, которые выдаются за каждые 600 рублей в чеке, что дает возможность приобрести уникальную игрушку всего за 99 рублей.

– Несмотря на то, что ядро нашей целевой аудитории – это семьи с детьми, в последнее время мы отмечаем значительный приток молодежи. Поэтому в магазинах появился специальный ассортимент для данной аудитории на стеллажах «Молодежка». Мы активно развиваем онлайн-гейминги с возможностью получать бонусы на ФрешКарту и тратить их на товары, которые пользуются популярностью среди молодежи. Молодое поколение огромное количество времени проводит в интернете, поэтому, конечно же, мы делаем акцент на развитии доставки. Это делают «Купер», «Яндекс. Еда» и «Деливири», а в прошлом году мы запустили собственный интернет-магазин и охватили этой услугой практически всю сеть в крупнейших городах региона - Иркутске, Ангарске, Братске, Шелехове и Саянске. За прошлый год оборот онлайн-продаж в «Слате» вырос на 77%, и на этот год планы у нас не менее амбициозные, – добавила Елена Генералова.

Также специалисты сети отмечают важность эмоций и впечатлений относительно и товаров на полке, и интересных промопредложений.

– У наших покупателей две цели, с которыми они приходят в супермаркеты «Слата»: покупки на каждый день и быстрый перекус. Обе миссии взаимно дополняют друг друга и влияют на ассортимент наших магазинов и выкладку товара. Покупателю важно быстро найти то, что ему нужно, но хочется, чтобы каждый раз этот товар был немного иным. Вот эти постоянные новшества в ассортименте, этот фактор удивления кардинально отличает нас от конкурентов. Также немаловажно количество и качество промо на полках супермаркета. Наш покупатель точно знает, что он всегда может найти товар хорошего качества и по отличной цене со скидкой в любой категории товаров. Рынок сегодня жесткий, мы тщательно следим за конкурентами, за уровнем цен и транслируем это в модель нашего ценообразования. Покупатели благодарны нам за такой подход, поэтому они выбирают «Слату» снова и снова, – отметил операционный директор торговой сети «Слата» Мачей Романовски.