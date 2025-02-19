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Недельный средний чек россиян вырос на 49 рублей

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Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, с 10 по 16 февраля размер среднего чека на покупку товаров повседневного спроса составил 937 рублей, что на 49 рублей или 5,2% больше, чем неделей ранее.

По сравнению с аналогичной неделей прошлого года размер среднего чека вырос на 118 рублей, прибавив тем самым 14,4%.

После относительного затишья в потребительской активности после новогодних каникул наблюдается активизация покупок.

«Приближение праздничных дат: период с 10 по 16 февраля предшествует празднованию Дня защитника Отечества и Международного женского дня, что традиционно стимулирует рост потребительской активности, связанный с приобретением товаров для праздничного стола и подарков», – резюмируют эксперты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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