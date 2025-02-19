Назван средний размер ипотечного кредита, который берут жители Иркутской области

Аналитики Институт развития строительной отрасли выяснили, ипотеку какого размера в среднем брали жители Иркутской области в 2024 году. Результаты исследований есть у SIA.RU.

«За 11 месяцев 2024 года средний размер ипотечных жилищных кредитов, выданных жителям Иркутской области, накопленным итогом составил 3,03 млн рублей, что на 9,6% меньше, чем в 2023 году и на 0,7% меньше соответствующего значения 2022 года», – пояснили эксперты.

Падение среднего размера выданных ипотечных жилищных кредитов под залог уже построенной недвижимости за год составило 13,9% – c 2,96 млн рублей до 2,55 млн рублей.

Что касается среднего размера ИЖК под залог ДДУ, выданных жителям Иркутской области, то он оказался равен 4,24 млн рублей: это на 0,9% меньше соответствующего значения 2023 года и на 1,4% больше уровня 2022 года.