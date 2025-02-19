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Три новых инвестора стали резидентами ОЭЗ «Ворота Байкала» в Байкальске
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Три новых инвестора стали резидентами ОЭЗ «Ворота Байкала» в Байкальске

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Стоимость планируемых проектов – 1,7 млрд рублей. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

«Горы Байкала», «Байкалсиб» и «Байкальска шишка» создадут гостевые дома, апарт-отели и СПА-комплексы. Теперь в ОЭЗ 29 резидентов с инвестициями свыше 26 млрд рублей.

– Внутренний туризм в России в последнее время показывает уверенный рост, по оперативным данным, которые приводит минэк РФ, в 2024 году количество туристических поездок по стране увеличилось на 10%. В Иркутской области в 2024 году отдохнули 1,8 млн человек, что более чем на 10% превышает показатели предыдущего периода. Наша задача – создать условия для цивилизованного туризма, только в этом случае мы сможем и сохранить чистоту Байкала и предоставить такой отдых для туристов, чтобы они возвращались в наш регион снова и снова, – сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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