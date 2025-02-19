Аналитики рассказали, как реально изменились доходы жителей Иркутской области в 2024 году

Исследователи Института развития строительной отрасли на основе данных Росстата выяснили, как реально изменились доходы жителей Иркутской области в 2024 году. Результаты есть у SIA.RU.

«Реальные располагаемые доходы населения в III квартале 2024 года выросли на 9,4% (квартал к кварталу прошлого года). За три квартала рост реальных доходов населения составил 8,1%», – пояснили эксперты.

Они также пояснили, что накопленное с 2014 года снижение реальных располагаемых доходов к III кварталу 2024 года составило 0,1%.