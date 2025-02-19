Сегодня, 19 февраля, ледовая переправа на Ольхон открыта, сообщил губернатор Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

«Из-за непривычно теплой зимы долгое время были опасения по поводу ее создания, но февральские морозы сделали свое дело. Сейчас на переправе толщина льда составляет 70 см, что превышает минимальную необходимую для открытия дороги отметку на 20 см», – пояснил глава региона.

Длина переправы – 11 км. Она начинается у деревни Куркут и заканчивается на острове около Иркутской Губы.

По всему маршруту дорожники убрали ледовые торосы, сделали 2 полосы движения с расстоянием между в 100 метров. Установлены знаки ограничения скорости и грузоподъемности, информационные таблички о правилах пользования переправой.

Ежедневно состояние льда и его толщину будут контролировать дорожные рабочие. При появлении трещин они будут оповещать водителей и создавать безопасные места для проезда.

Игорь Кобзев добавил, что из-за теплой зимы были опасения и по поводу прохождения туристического сезона.

«Обычно, чтобы посмотреть на ледовые торосы и сокуи (наплески на скалах) на Ольхон приезжают тысячи туристов. Очень много их и сейчас. В выходные стартовал фестиваль ледовой скульптуры Olkhon Ice Fest, который поддержал Президентский фонд культурных инициатив. Добраться к месту проведения фестиваля теперь можно безопасно», – резюмировал глава региона .

Туристический поток в Иркутскую область вырос на 10% по итогам 2024 года. Согласно данным минэка РФ, в 2024 году в Иркутской области отдохнули 1,8 млн человек.