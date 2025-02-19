Только 11% иркутян хотят продлить выходные на 23 февраля отпусками или отгулами

В этом году праздник выпадает на выходные. Данные приводит рекрутинговый сервис SuperJob.

В этом году День защитника Отечества пришелся на воскресенье, а дополнительный выходной правительство перенесло на 8 мая. Так, иркутян ждет обычная рабочая неделя.

Желающих продлить отдых на День защитника Отечества среди мужчин в два раза больше, чем среди женщин: 15 и 7% соответственно.

Респонденты в возрасте от 35 до 45 лет чаще планируют присоединять отпуска или отгулы к 23 февраля, чем те, кто моложе или старше. Почти каждый пятый участник опроса с доходом от 100 тысяч рублей в месяц также собирается продлить отдых (17% против 7% среди тех, кто зарабатывает меньше).