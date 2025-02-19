«Полиметалл» развивает сотрудничество с российскими производителями оборудования

Новое отечественное оборудование успешно прошло трёхмесячный испытательный срок на обогатительной фабрике Нежданинского ГОКа в Якутии, принадлежащего компании «Полиметалл». Аппаратный комплекс для гравитационного извлечения золота производства иркутской компании «Сервис ТехноПром» успешно дополнил зарубежное оборудование, приобретённое до вступления в силу санкций. Представители Нежданинского отмечают, что это еще один уверенный шаг в сторону импортозамещения.

«От отечественного поставщика мы хотели получить оборудование, которое было бы сопоставимо с имеющимся зарубежным по массогабаритным характеристикам, унифицировано по основным узлам и, самое главное, имело технологическую эффективность и надёжность не ниже, чем уже у используемого оборудования. Сейчас, спустя 3 месяца, мы можем утверждать, что аппаратный комплекс производства ООО «Сервис ТехноПром», состоящий из вибрационного грохота и центробежного концентратора, не только не уступает своему зарубежному аналогу, но по ряду критериев является даже более производительным», — говорит главный обогатитель Якутского филиала «Полиметалла» Валерий Шахов.

Компания «Сервис ТехноПром» ведёт свою деятельность с 2015 года и за это время стала надёжным поставщиком для практически всех крупных предприятий золотодобывающей промышленности РФ и СНГ. Коллектив состоит из специалистов, работающих в отрасли не менее 8 лет, с обширным опытом по гравитационному обогащению, классификации материала, интенсивному выщелачиванию и сопутствующим переделам. В составе предприятия собственный конструкторский отдел и опытная сервисная команда, а разработка новых моделей оборудования ведётся с привлечением ведущих учёных Иркутского национального исследовательского технического университета и Сибирского отделения Российской академии наук.

«Компания «Полиметалл», на наш взгляд, заняла позицию, которая наилучшим образом ответила вызовам времени: вместо того, чтобы искать ненадёжные и дорогие схемы с попытками привезти оборудование из-за рубежа по «параллельному импорту», она оказала доверие отечественному разработчику. В итоге наше оборудование бесперебойно работает на ГОКе уже 3 месяца и показывает высокую эффективность. Технологические параметры находятся на уровне зарубежных аналогов, а вот показатели надёжности и износостойкости уже сейчас превосходят их. Фабрика смогла выполнить планы по расширению фронта гравитации и получила прирост к извлечению», — подчёркивает директор по развитию ООО «Сервис ТехноПром» Владислав Пелих.

Месторождение Нежданинское находится на северо-востоке Якутии и является четвёртым по величине запасов золота в России. Сегодня этот горно-обогатительный комбинат «Полиметалла» включает в себя карьер и обогатительную фабрику производительностью 2,2 млн тонн руды в год. На фабрике производят золотой и серебряный гравитационные концентраты.