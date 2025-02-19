РБК: Энергопотребление растет в Иркутске, несмотря на частичный запрет майнинга

Часть легальных крипто-энтузиастов перешли в серую зону. Об этом пишет бизнес-издание РБК.

Часть майнеров криптовалют в Иркутске, ранее занимавшихся своей деятельностью легально, после запрета перешли в серую зону. Отдельно на рост активности серых майнеров повлиял рост стоимости биткоина до исторического максимума в начале этого года.

По данным Иркутской энергосбытовой компании («Иркутскэнергосбыта»), потребление электроэнергии в регионе в январе 2024 года увеличилось на 1%, несмотря на запрет майнинга и менее холодную зиму. Рост связывают с нагрузкой от бытовых майнеров, чья деятельность была ограничена в зимнее время из-за угрозы дефицита энергии.

Глава «Иркутскэнергосбыта» Андрей Харитонов связывает это с продолжением деятельности бытовых майнеров, которые пытаются обойти запреты. Многие из них переехали в другие регионы или ищут обходные пути, используя мощности гаражей и домохозяйств.

При обнаружении нелегального майнинга компании могут взыскивать разницу в тарифах, но Харитонов считает эту меру недостаточной. Он предлагает сделать майнинг экономически невыгодным через изменение тарифов. С 1 января в регионе действуют дифференцированные тарифы, зависящие от объёма потребления и местоположения потребителя.