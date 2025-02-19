Популярность дистанционных сервисов «Иркутскэнергосбыта» за год выросла почти на 9%

Все больше сибиряков предпочитают взаимодействовать с энергетиками онлайн, ведь это существенно быстрее, чем посещение оффлайн-офисов. Это подтверждается статистикой: в 2024 году пользователей подобных сервисов стало больше на 8,6%. В личном кабинете и его мобильной версии сегодня зарегистрированы более 861 тыс. жителей Иркутской области.

За год к дистанционным сервисам «Иркутскэнергосбыта» присоединились более 68 тысяч клиентов – физических лиц. Чаще всего в личном кабинете жители региона оплачивали услуги картой - так поступили 26% пользователей, на втором месте у пользователей – просмотр начислений, на третьем – передача показаний приборов учета. В целом, по итогам 2024 года вовлеченность пользователей составила 45,5%. Это означает, что почти половина клиентов компании ежемесячно пользуются сервисом, что подтверждает его удобство.

Еще один сервис, который показал существенный рост в прошлом году, – это Telegram-бот. Число его подписчиков выросло за год почти в два раза и сегодня составляет почти 50 тыс. пользователей. Бот обладает полным функционалом виртуального личного кабинета. Следуя его подсказкам, клиенты оплачивают услугу, передают показания, формируют акты сверок и узнают справочную информацию.

– Мы стараемся идти в ногу со временем и предлагать нашим клиентам для решения вопросов энергоснабжения те площадки, которые им действительно удобны. Сегодня жизнь современного человека не обходится без мессенджеров, поэтому вполне обосновано, что популярность Telegram-бота растет, – Андрей Сугоняко, руководитель отдела маркетинга «Иркутскэнергосбыта» (входит в Эн+).