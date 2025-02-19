Мошенники за деньги предлагают жителям Иркутского района ускорить техприсоединение

В Иркутском районе зафиксированы действия мошенников, которые предлагают жителям за деньги ускорить процесс подключения. Иркутская электросетевая компания (ИЭСК) информирует: ни представители организации, ни подрядчики не оказывают содействия в ускорении подключения, тем более за финансовое вознаграждение.

Граждане сообщают, что им звонят представляющиеся энергетиками люди, которые за денежное вознаграждение предлагают ускорить подключение потребителей к сети. За свои услуги они хотят 150 тыс. рублей.

ИЭСК напоминает: компания не оказывает подобных услуг.

Выездные бригады производят подключения по льготным договорам техприсоединения в режиме 24/7, обеспечивая жителей района электроснабжением. В планах компании в текущем году исполнить максимально возможное количество договоров - с начала этого года энергетики подключили уже порядка 2000 абонентов.

Все присоединения производятся с учетом наличия мощности на участке сети. Каждое из них исполняется в рамках условий, прописанных в договоре. Будьте бдительны, не доверяйте посредникам и для проверки информации обращайтесь в Единый энергетический информационный центр по номеру: 8-800-100-9-777.

Стоит отметить, что технологическое присоединение производится строго по условиям заключенных с потребителями договоров, в которых прописаны обязательства компании и потребителя, в том числе выполнение технических условий.