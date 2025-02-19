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Россияне стали реже покупать жилье: рынок недвижимости потерял 20%

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В 2024 году россияне потратили на покупку недвижимости 14,4 триллиона рублей — это на 20% меньше, чем годом ранее, сообщает Frank Media со ссылкой на данные ДОМ.РФ.

Основное снижение пришлось на вторичный рынок: количество проданных квартир и домов упало на 850 тысяч объектов, сократив общий доход рынка на 3,1 триллиона рублей — до 6,7 триллионов.

На первичном рынке падение было менее значительным: вложения сократились всего на 0,4 триллиона рублей, составив 7,7 триллиона. Однако доля сделок с ипотекой также упала — с 87% до 83%.

Эксперты связывают такую динамику с высокими процентными ставками по ипотеке и завершением государственной поддержки. Еще один фактор — рост вкладов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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