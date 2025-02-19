Незнакомец из соцсетей обманул психолога из Иркутска на 8,5 млн рублей

30-летняя женщина-психолог из Иркутска стала жертвой интернет-мошенника. Он обманул собеседницу на крупную сумму, сообщает пресс-служба региональной полиции.

По данным правоохранителей, неизвестный мужчина написал сибирячке в одной из социальных сетей. Во время переписки он предложил ей дополнительный дистанционный заработок на инвестировании. Иркутянка доверилась собеседнику и вместе с родителями «вложила» 4,5 млн рублей накоплений, а также более 4 млн кредитных средств в предполагаемые заработки.

При этом дохода семья не получила, после чего пришлось обращаться в полицию. По факту происшествия проводится проверка.