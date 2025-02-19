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Две премиальные иномарки горели в Иркутской области за сутки

Сразу две премиальные иномарки – Toyota Land Cruiser и Mercedes-Benz – повредил огонь за последние сутки. Подробности о происшествиях рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В Аларском районе в поселке Забитуй пожар охватил Toyota Land Cruiser. Причиной стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке. В результате уничтожены сгораемые части автомобиля на 1,5 квадратнго метра. Огонь потушили четыре человека с помощью одной единицы техники.

В Братске на улице Крупской загорелся Mercedes-Benz. Причиной также послужило короткое замыкание электропроводки в месте расположения правой фары. Пожар на двух «квадратах» ликвидировали четыре сотрудника и одна единица техники ведомства.

Всего с начала рабочей недели на территории Иркутской области горели шесть машин.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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