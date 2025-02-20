Мошенники за деньги предлагают иркутянам ускорить подключение домов к сетям

Жителей Иркутской области предупредили о новом способе мошенничества: людям за деньги предлагают ускорить техприсоединение, информирует ИЭСК.

«Граждане сообщают, что им звонят представляющиеся энергетиками люди, которые за денежное вознаграждение предлагают ускорить подключение потребителей к сети. За свои услуги они хотят 150 тыс. рублей», – пояснили в ИЭСК.

Такие случаи зафиксированы в Иркутском районе. При этом, по данным электросетевой компании, ни представители организации, ни подрядчики не содействуют в ускорении подключения. Все присоединения производятся с учетом наличия мощности на участке сети в рамках договоров с потребителями.