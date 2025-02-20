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Иркутские врачи спасли ребенка, который проглотил 16 магнитов

В столице Приангарья медики спасли ребенка, проглотившего 16 магнитных шариков. Об этом рассказал главный врач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Козлов.

«8-летний мальчик поступил в нашу клинику с «острым животом». Инородные тела вызвали повреждение желудочно-кишечного тракта.  Несколько магнитов соединились между собой в различных сегментах внутренних органов. Очень редкое сочетание: одни магниты находились в желудке, другие – в начальном отделе тонкой кишки», – пояснил доктор в своем тг-канале.

Это привело к образованию фистулы – сообщению между желудком и кишкой. Чтобы спасти ребенка, врачи использовали технологию минимально инвазивной хирургии: с ее помощью разделили органы и восстановили их целостность после извлечения инородных тел.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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