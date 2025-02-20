Новый рекорд по числу поездок внутри страны установили россияне в 2024 году

Самые популярные у туристов регионы – Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край и Республика Татарстан.

2024 год стал рекордным для внутреннего туризма. По данным СберАналитики, в прошлом году россияне совершили 161,8 млн поездок по стране – на 6% выше, чем в 2023 году.

Каждый третий отдыхающий посетил Москву или Московскую область. Следующие по популярности – Санкт-Петербург и Ленинградская область (туда совершено 11% поездок), Краснодарский край (7,7%) и Республика Татарстан (2,3%).

Средняя поездка в 2024 году заняла 5,6 дня. Больше времени туристы обычно проводят в отдаленных регионах, например, на Камчатке или Сахалине, либо в традиционных курортных местах – Краснодарском крае, Крыму и Дагестане.

Аналитики отмечают, что на молодежь до 35 лет и людей старше 55 лет приходится половина всех поездок по стране (26% и 24% соответственно). Каждому второму путешественнику – от 35 до 55 лет. Наибольший средний возраст туристов (46 лет) характерен для поездок в Ленинградскую и Московскую области.

Как показало исследование, треть всех туристов имеют доход выше среднероссийского (90 тыс. рублей). В поездках россияне совершили 1,17 млрд покупок по картам, средний чек – 1082 рубля. Наибольшую долю в структуре потребления туристов составили продовольственные магазины – это 30% всех покупок по объему трат. По 17% расходов пришлось на рестораны и непродовольственные магазины. За ночь в гостинице или апартаментах туристы в среднем платили 5 тыс. рублей. На втором месте по среднему чеку – платные услуги (3 тыс.), на третьем – развлечения (1,2 тыс.).

«В последние годы мы наблюдаем взрывной рост внутреннего туризма – россияне с интересом открывают для себя новые уникальные точки на карте нашей страны. По нашей оценке, за 2024 год граждане совершили 161,8 млн поездок по России, этот показатель стабильно растет, и за последние шесть лет он вырос на 41%. При этом доля лояльных российскому гостеприимству туристов за эти годы достигла 45% – это означает, что практически каждый второй турист возвращается в свой любимый регион отдыха в стране как минимум раз в два года», – Константин Марков, лидер отрасли «Туризм» Сбербанка.