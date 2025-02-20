ВТБ назвал ряд ключевых вызовов на пороге эры открытого банкинга

Среди них – достижение баланса требований безопасности к ключевым участникам открытого банкинга, определение основных задач и полномочий оператора среды открытых API и адекватное информирование пользователей о системе открытого банкинга, заявил на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах» Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока – старший вице-президент ВТБ.

«Среди основных вызовов – разработка единого стандарта безопасности для открытых программных интерфейсов, который позволит крупным компаниям передавать друг другу с согласия клиента сведения о его счетах и инициировать платежи, используя технологии Открытых API», – сообщил Сергей Безбогов.

Безбогов пояснил, что открытый банкинг дает возможность финансовым организациям – банкам, брокерам, страховым компаниям и др. – создавать качественно новые продукты и сервисы для пользователей. А пользователям – не только получить доступ к качественно новому набору продуктов и сервисов, но и управлять ими из единого интерфейса, сохраняя полный контроль над тем, какие организации могут использовать их данные.

Однако в реальности уровень затрат на обеспечение информационной безопасности у разных групп игроков на рынке значительно различается. Стандарты, которых сегодня придерживаются, например, ведущие банки, являются фактически недостижимыми для других участников рынка – например, некрупных банков, страховых компаний и др. Таким образом, наименее защищенные игроки фактически могут ставить под удар уровень безопасности других участников. А «открытость» может обернуться ростом числа точек уязвимости.

Еще один вызов связан с появлением единого оператора среды открытого банкинга, который должен будет взять на себя широкий перечень технологических и юридических функций. Важно, чтобы этот оператор был равноудален от всех участников рынка. А его функции и полномочия были четко определены с самого начала действия открытого банкинга, отметил эксперт.

Одной из задач крупнейших игроков финансового рынка сегодня должно стать всеобъемлющее информирование пользователей о том, как будет работать открытый банкинг, какие возможности он раскрывает для пользователей и какие риски, резюмировал Сергей Безбогов.