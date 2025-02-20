Новости

Дифтарифы в Иркутской области 2025, последние новости
РБК: Энергопотребление растет в Иркутске, несмотря на частичный запрет майнинга
Новые правила продажи электроэнергии могут ввести в России
Жители Иркутской области должны подать документы на подтверждение электроотопления в домах до 20 февраля
Все материалы сюжета

WBнутый» под запретом: Wildberries добился аннулирования товарного знака

Читайте также:

Как новички-селлеры на маркетплейсах попадают в ловушку долгов
4 февраля 2025
Госдума предложила создать «российскую полку» на маркетплейсах
3 февраля 2025

Роспатент по требованию Wildberries аннулировал действие товарного знака «WBНУТЫЙ ВЭБЭНУТЫЙ», правообладателем которого является индивидуальная предпринимательница Ольга Кащева. Соответствующее решение было опубликовано на сайте Федерального института интеллектуальной собственности, сообщает РБК.

Товарный знак был зарегистрирован еще в июне 2023 года под классами международной классификации товаров и услуг (МКТУ) для реализации одежды, обуви, печатной продукции, домашней и кухонной посуды и утвари, управления бизнесом, образования, организации мероприятий и др.

Wildberries пытается оспорить использование товарного знака с конца 2023 года. В числе причин начала разбирательства летом 2024 года представители компании называли то, что регистрация товарного знака противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали; и что товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара или лица, оказывающего услуги.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Маркетплейсы":
Все материалы сюжета (104)


Реклама на сайте

Грандстрой
Девелопер — это не тот, кто строит – Екатерина Прядко, «Грандстрой» (видео)
«Что это – кризис? Или возвращение к балансу?»
Сила – в команде
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес