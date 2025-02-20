WBнутый» под запретом: Wildberries добился аннулирования товарного знака

Роспатент по требованию Wildberries аннулировал действие товарного знака «WBНУТЫЙ ВЭБЭНУТЫЙ», правообладателем которого является индивидуальная предпринимательница Ольга Кащева. Соответствующее решение было опубликовано на сайте Федерального института интеллектуальной собственности, сообщает РБК.

Товарный знак был зарегистрирован еще в июне 2023 года под классами международной классификации товаров и услуг (МКТУ) для реализации одежды, обуви, печатной продукции, домашней и кухонной посуды и утвари, управления бизнесом, образования, организации мероприятий и др.

Wildberries пытается оспорить использование товарного знака с конца 2023 года. В числе причин начала разбирательства летом 2024 года представители компании называли то, что регистрация товарного знака противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали; и что товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара или лица, оказывающего услуги.