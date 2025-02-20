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Маск о Зеленском: нелегитимный президент без выборов

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не может утверждать, что представляет «волю народа», пока не восстановит свободу прессы и не проведет выборы, сообщает РБК.

Президентские выборы на Украине, которые должны были состояться 31 марта 2024 года, не были проведены из-за военного положения, что запрещает голосование. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая.

Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов» из-за отказа проводить голосование, несмотря на низкие рейтинги. В ответ Зеленский привел данные опроса с рейтингом 57% и заявил, что его замена сейчас невозможна. Маск предложил Зеленскому доказать свою популярность, проведя выборы.

Ранее о нелегитимности Зеленского предупреждали и российские власти. «Вести переговоры можно с кем угодно, но подписывать финальный документ – только с легитимной властью», – заявил президент России Владимир Путин.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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